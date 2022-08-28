За сутки российская армия лишилась 250 солдат и трех танков, – Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 августа ориентировочно составили:

Личного состава – 46750 человек (+250)

Танков 1942 единиц (+3)

Боевых бронированных машин / APV – 4257 единиц (+3)

Артиллерийских систем / artillery systems – 1050 единиц (+5)

РСЗО / MLRS – 274 единиц (+0)

Средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems – 148 единиц (+0)

Самолетов / aircraft – 234 единиц (+0)

Вертолетов / helicopters – 202 единиц (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 838 единиц (+2),

Крылатых ракет / cruise missiles – 196 единиц (+0),

Кораблей /катера/warships/boats – 15 единиц (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3171 единица (+6)

Специальная техника / special equipment – 99 единиц(+0).

Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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