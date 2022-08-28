За сутки российская армия лишилась 250 солдат и трех танков, – Генштаб ВСУ
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил.Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 августа ориентировочно составили:
Личного состава – 46750 человек (+250)
Танков 1942 единиц (+3)
Боевых бронированных машин / APV – 4257 единиц (+3)
Артиллерийских систем / artillery systems – 1050 единиц (+5)
РСЗО / MLRS – 274 единиц (+0)
Средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems – 148 единиц (+0)
Самолетов / aircraft – 234 единиц (+0)
Вертолетов / helicopters – 202 единиц (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 838 единиц (+2),
Крылатых ракет / cruise missiles – 196 единиц (+0),
Кораблей /катера/warships/boats – 15 единиц (+0)
Автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3171 единица (+6)
Специальная техника / special equipment – 99 единиц(+0).
Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
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