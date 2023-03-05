За сутки российская армия 78 раз била по Херсонщине: поражены госпредприятие и дома
За прошедшие сутки, 4 марта, оккупанты 78 раз атаковали Херсонщину из разных видов оружия, от атак повреждено госпредприятие и дома, есть погибший и трое раненых
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 78 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - утвердили в пресс-службе.
Тогда же российская армия 11 раз била по жилым кварталам Херсона: повреждены дома и государственное предприятие.
Так, от российской вооруженной агрессии погиб человек, еще трое получили ранения.
- Напомним, согласно утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
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