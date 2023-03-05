Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 78 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - утвердили в пресс-службе.

Тогда же российская армия 11 раз била по жилым кварталам Херсона: повреждены дома и государственное предприятие.

Так, от российской вооруженной агрессии погиб человек, еще трое получили ранения.