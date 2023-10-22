За сутки россияне выпустили рекордное количество авиабомб по Херсонщине, - Гуменюк

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, несмотря на то, что эта ночь в Украине прошла достаточно тревожно, поскольку звучали сигналы воздушной тревоги, но активности такой, которую мы испытывали раньше, в воздухе не было.

Гуменюк заявила, что ночью работала вражеская тактическая авиация и продолжалась бомбардировка, в том числе с использованием управляемых авиабомб.

"За эти сутки, с 07:00 до 07:00, было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб - 36. По Херсонской области враг выпустил по 2-4 (авиабомбы, - ред.) по одному населенному пункту. Для села, вы понимаете , это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", - рассказала спикер.

Она подчеркнула, что, к сожалению, есть информация о пострадавших, данные уточняются.