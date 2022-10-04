За сутки россияне убили в Донецкой области одного человека
За минувшие сутки, 3 октября, россияне убили в Донецкой области одного мирного жителя
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
"За 3 октября россияне убили 1 мирного жителя Донбасса — в Красногоровке. Еще 2 человека получили ранения", - написал он.
Всего за время полномасштабной войны в Донецкой области были убиты 918 человек, 2314 - получили ранения. Это без учета погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе, где точное количество жертв установить невозможно.
- 2 октября оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще восемь - ранили.
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