За сутки россияне убили троих жителей Донбасса, ранили еще троих
За сутки 22 октября российская оккупационная армия убила трех гражданских в Донецкой области, в том числе один человек погиб в Авдеевке. Еще три человека получили ранения
Об этом сообщил и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.
"На Волновахском направлении Угледар испытал 7 артобстрелов, 2 минометных обстрела, 1 обстрел "градами" и авиаудара", - написал он.
В то же время в Богоявлении в результате обстрела повреждены хозяйственные постройки.
"На Донецком направлении Авдеевка попала под массированный артобстрел - 1 человек погиб", - сообщил чиновник.
В Кураховском обществе под обстрел попали Веселый Гай, Ганивка и Трудовое, был поврежден инфраструктурный объект.
На Горловском направлении повреждены 2 дома в Торецке. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской общины. В Звановской общине под огнем Переездное, в Лиманской общине - Торское и Заречное.
"Всего за сутки россияне убили 3 жителей Донбасса, ранили еще 3", - резюмировал Мороз.
- По данным Генштаба, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку , но ВСУ устойчиво держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безрезультатными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опросного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага.
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