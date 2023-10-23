За сутки россияне убили троих жителей Донбасса, ранили еще троих

Об этом сообщил и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.

"На Волновахском направлении Угледар испытал 7 артобстрелов, 2 минометных обстрела, 1 обстрел "градами" и авиаудара", - написал он.

В то же время в Богоявлении в результате обстрела повреждены хозяйственные постройки.

"На Донецком направлении Авдеевка попала под массированный артобстрел - 1 человек погиб", - сообщил чиновник.

В Кураховском обществе под обстрел попали Веселый Гай, Ганивка и Трудовое, был поврежден инфраструктурный объект.

На Горловском направлении повреждены 2 дома в Торецке. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской общины. В Звановской общине под огнем Переездное, в Лиманской общине - Торское и Заречное.

"Всего за сутки россияне убили 3 жителей Донбасса, ранили еще 3", - резюмировал Мороз.