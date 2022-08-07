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Главная война с Россией За сутки россияне убили пятерых и ранили восьмерых мирных жителей Донбасса, - Кириленко

За сутки россияне убили пятерых и ранили восьмерых мирных жителей Донбасса, - Кириленко

7 августа, 2022 воскресенье
08:43
война с Россией

За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном, еще 8 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 695 человек. Также 1771 человек был ранен.

Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

  • Напомним, за последние 5 дней, пока идет обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли почти 2 тысячи человек, из них 385 детей

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