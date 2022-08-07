За сутки россияне убили пятерых и ранили восьмерых мирных жителей Донбасса, - Кириленко

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 695 человек. Также 1771 человек был ранен.

Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, за последние 5 дней, пока идет обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли почти 2 тысячи человек, из них 385 детей

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb