За сутки россияне убили пятерых и ранили восьмерых мирных жителей Донбасса, - Кириленко
За 6 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Благодатном, еще 8 человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 695 человек. Также 1771 человек был ранен.
Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Напомним, за последние 5 дней, пока идет обязательная эвакуация людей из Донецкой области, оттуда вывезли почти 2 тысячи человек, из них 385 детей
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