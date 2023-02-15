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За сутки россияне убили одного жителя Донбасса, один получил ранение

15 февраля, 2023 среда
09:37
война с Россией

За минувшие сутки, 14 февраля, российские оккупанты убили одного жителя Донецкой области, еще один человек получил ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 14 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал он.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в области погиб 1361 гражданский, а ранения получили 3039 жителей.

Кириленко напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных россиянами Мариуполе и Волновахе.

Новости
Украина
Донетчина
Бахмут
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