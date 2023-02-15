За сутки россияне убили одного жителя Донбасса, один получил ранение

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 14 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал он.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в области погиб 1361 гражданский, а ранения получили 3039 жителей.

Кириленко напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных россиянами Мариуполе и Волновахе.