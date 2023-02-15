За сутки россияне убили одного жителя Донбасса, один получил ранение
За минувшие сутки, 14 февраля, российские оккупанты убили одного жителя Донецкой области, еще один человек получил ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 14 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал он.
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в области погиб 1361 гражданский, а ранения получили 3039 жителей.
Кириленко напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в оккупированных россиянами Мариуполе и Волновахе.
- Ранее стало известно, что из-за значительных потерь российские инструкторы обучают мобилизованных и "добровольцев" прямо на поле боя .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.14
-
EUR
Покупка 41.8Продажа 42.69
- Актуальное
- Важное