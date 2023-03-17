За сутки россияне убили двух жителей Донбасса, восемь ранены

Об этом сообщила Донецкая ОВА в телеграмме.

За сутки Россия убила двух жителей Донетчины: гражданских людей в Торецке и Красногоровке. Ранения получили восемь мирных жителей: в Торецке, Константиновке и Бахмуте.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ убило по меньшей мере 1414 жителей Донецкой области, ранены – 3218.

Однако администрация отмечает, что данные не окончательны: "Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".