За сутки россияне убили двух жителей Донбасса, восемь ранены
За сутки от российской вооруженной агрессии погибли двое мирных жителей Донецкой области, еще восемь гражданских получили ранения
Об этом сообщила Донецкая ОВА в телеграмме.
За сутки Россия убила двух жителей Донетчины: гражданских людей в Торецке и Красногоровке. Ранения получили восемь мирных жителей: в Торецке, Константиновке и Бахмуте.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ убило по меньшей мере 1414 жителей Донецкой области, ранены – 3218.
Однако администрация отмечает, что данные не окончательны: "Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что за прошедшие сутки РФ нанесла по Украине 5 ракетных и 18 авиационных ударов, в результате обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 6 гражданских, повреждены более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры.
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