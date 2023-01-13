За сутки россияне убили двух мирных жителей Донетчины

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.

Отмечается, что в течение суток 12 января оккупанты убили двух мирных жителей Донецкой области в Авдеевке и Благодатном.

Еще два человека, жители Соледара и Клещеевки, получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили 1299 гражданских жителей, еще 2842 были ранены. Однако Павел Кириленко отмечает, что из-за военного положения невозможно установить количество погибших в Мариуполе и Волновахе, поэтому данные не являются полными.

Напомним, ночью и утром 12 января россияне били по Донецкой области: на четырех направлениях зафиксированы атаки городов и сел.

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