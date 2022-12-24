За сутки россияне убили двух гражданских на Донетчине, еще пять человек получили ранения
За сутки 23 декабря оккупанты убили двух мирных жителей Донбасса, всего с начала полномасштабного вторжения от российской вооруженной агрессии погиб 1281 человек
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграме.
Отмечается, что от российских атак погибли двое мирных жителей Донбасса, а именно в Курахово.
Еще пять человек получили ранения: это жители Бахмута, Лимана, Елизаветовки и Курахово.
В общей сложности с самого начала полномасштабного вторжения от российской вооруженной агрессии погиб 1281 человек, еще 2785 - получили ранения.
Павел Кириленко отмечает, что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе невозможно, однако каждый военный преступник будет наказан.
- Напомним, в утренней сводке Генштаба проинформировали, что в течение 23 декабря оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов на Бахмутском направлении. В общей сложности российские захватчики нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре в Донецкой области.
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