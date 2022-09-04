За сутки россияне убили четырех мирных жителей Донбасса
За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: двоих в Великой Новоселке, одного в Северске и одного в Водяном
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Дмитрий Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Великой Новоселке, 1 в Северске и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан. !"- написал Кириленко.
- Напомним, в Донецкой области россияне применили против защитников Украины ядовитое вещество. Предварительно это может быть хлорпикрин
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