За сутки россияне убили четырех и ранили двух мирных жителей Донбасса
За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Клещиевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке, еще 2 человека получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"Россия убивает гражданских! За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Клещиевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - пишет Кириленко.
Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 781 человека. Также 1986 человек были ранены.
Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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