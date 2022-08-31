За сутки россияне убили четырех и ранили двух мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"Россия убивает гражданских! За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Клещиевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - пишет Кириленко.

Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 781 человека. Также 1986 человек были ранены.

Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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