За сутки россияне совершили 81 обстрел Херсонщины, оккупанты били из артиллерии, РСЗО и минометов
За сутки 29 декабря военные РФ 81 раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии, РСЗО и минометов, под поражением жилищный фонд и критическая инфраструктура
Об этом отчитывался председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Отмечается, что 29 декабря военные РФ 81 раз обстреляли Херсонскую область. Россияне совершали атаки с артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
Херсон оказался под поражением 27 раз: снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома, промышленные предприятия и магазин.
В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.
- Напомним, утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры.
- Уже в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотников.
- Ночью 30 декабря украинские воины сбили 16 ударных дронов РФ на территории Украины.
- На протяжении ночи и утром 30 декабря россияне обстреливали всю линию фронта в Донецкой области, под поражением оказались Лисичанский, Горловский, Донецкий и Волновахский направления.
- Утром 30 декабря российские захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 60 прилетов из минометов.
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