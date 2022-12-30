Об этом отчитывался председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Отмечается, что 29 декабря военные РФ 81 раз обстреляли Херсонскую область. Россияне совершали атаки с артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Херсон оказался под поражением 27 раз: снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома, промышленные предприятия и магазин.

В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

Напомним, утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры.

Уже в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотников.

Ночью 30 декабря украинские воины сбили 16 ударных дронов РФ на территории Украины.

На протяжении ночи и утром 30 декабря россияне обстреливали всю линию фронта в Донецкой области, под поражением оказались Лисичанский, Горловский, Донецкий и Волновахский направления.

Утром 30 декабря российские захватчики обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 60 прилетов из минометов.

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