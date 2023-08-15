Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"На Авдеевском направлении ситуация постоянно напряжена, поскольку на этой линии фронта с начала полномасштабного вторжения РФ постоянно ведутся боевые действия. Авдеевка ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам окупантов. Россияне разрушают город и окрестные села", - рассказал Барабаш.

Начальник городского ВА добавил, что оккупанты обстреливают город из всех имеющихся видов вооружения.

"Последние сутки, к сожалению, не прошли без авиаракетных ударов по Авдеевке. Вчера 4 ракеты прилетели в город. Также за сутки оккупанты совершили 18 массированных обстрелов города. Более 200 обстрелов оккупанты совершили по позициям Сил обороны вокруг города. Бьют они из всего, что есть в наличии. В частности, ствольная артиллерия, РСЗО и танки. К счастью, ночь прошла более-менее спокойно. Уже к утру оккупанты снова активизировались", - добавил он.