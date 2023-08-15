За сутки россияне совершили 18 массированных обстрелов Авдеевки, - начальник городской ВА Барабаш
Начальник Авдеевского городского ВА Виталий Барабаш сообщил, что за последние сутки россияне более 200 раз обстреляли позиции Сил обороны вокруг Авдеевки и нанесли 18 массированных ударов по самому городу
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"На Авдеевском направлении ситуация постоянно напряжена, поскольку на этой линии фронта с начала полномасштабного вторжения РФ постоянно ведутся боевые действия. Авдеевка ежедневно подвергается артиллерийским обстрелам окупантов. Россияне разрушают город и окрестные села", - рассказал Барабаш.
Начальник городского ВА добавил, что оккупанты обстреливают город из всех имеющихся видов вооружения.
"Последние сутки, к сожалению, не прошли без авиаракетных ударов по Авдеевке. Вчера 4 ракеты прилетели в город. Также за сутки оккупанты совершили 18 массированных обстрелов города. Более 200 обстрелов оккупанты совершили по позициям Сил обороны вокруг города. Бьют они из всего, что есть в наличии. В частности, ствольная артиллерия, РСЗО и танки. К счастью, ночь прошла более-менее спокойно. Уже к утру оккупанты снова активизировались", - добавил он.
- В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Пока известно о попадании по домам и предприятиям в Днепре, Львове, Луцке и Смиле на Черкасщине. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие и разрушения
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