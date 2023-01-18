За сутки россияне ранили двух мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 17 января россияне ранили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Орловке", - написал он.

Всего с начала вторжения погибли 1309 мирных жителей, ранения получили 2859 человек.

При этом Кириленко уточнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, поэтому данные по погибшим по области неточные.

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17 января пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире Еспресо сообщила, что Донетчина находится под постоянными массированными обстрелами по всей линии фронта, поскольку россияне не отказываются от планов полностью оккупировать область в ее административных пределах.

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