За сутки россияне ранили двух мирных жителей Донбасса
Российские оккупанты за минувшие сутки ранили двух мирных жителей Донецкой области, одного из них - в Бахмуте, который остается едва ли не главной целью захватчиков
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 17 января россияне ранили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Орловке", - написал он.
Всего с начала вторжения погибли 1309 мирных жителей, ранения получили 2859 человек.
При этом Кириленко уточнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, поэтому данные по погибшим по области неточные.
Читайте также: Бахмут остается главной целью России, чтобы выйти на границы Донетчины и Луганщины, - Згурец
- 17 января пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире Еспресо сообщила, что Донетчина находится под постоянными массированными обстрелами по всей линии фронта, поскольку россияне не отказываются от планов полностью оккупировать область в ее административных пределах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.07Продажа 43.05
- Актуальное
- Важное