Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в telegram .

За минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов, выпустив 287 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Глава ОВА добавил, что Херсон враг обстрелял 2 раза (11 снарядов).

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в 2 заведения здравоохранения и одно заведение культуры в городе Херсоне. Два человека получили ранения", - написал Прокудин.

Он также сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 51 человек.