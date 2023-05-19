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За сутки россияне ранили двух человек в Херсонской области, снаряды прилетели в жилые кварталы и заведения здравоохранения

19 мая, 2023 пятница
07:47
Война с Россией

18 мая российские войска 57 раз обстреляли Херсонскую область и попали в три гражданских учреждения, в том числе одно в Херсоне

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в telegram .

За минувшие сутки враг совершил 57 обстрелов, выпустив 287 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Глава ОВА добавил, что Херсон враг обстрелял 2 раза (11 снарядов).

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в 2 заведения здравоохранения и одно заведение культуры в городе Херсоне. Два человека получили ранения", - написал Прокудин.

Он также сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуирован 51 человек.

  • За прошедшие сутки, 17 мая, российские военные 90 раз обстреляли Херсонщину. Повреждены частные дома, здание школы и больница. В результате обстрела погибли 3 человека, еще 8 ранены.

Херсон
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