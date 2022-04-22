За сутки россияне ранили 5 гражданских в Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Глава Донбасса снова отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе - до сих пор невозможно уточнить.



"Россия убивает гражданских! За 21 апреля россияне ранили еще 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Угледаре, по 1 в Ямполе, Заречном и Бахмуте. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится. в сообщении Кириленко.





Число погибших в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, произошедшем 8 апреля, достигло 59 человек.

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