За сутки россияне ранили 5 гражданских в Донецкой области
21 апреля в Донецкой области российские оккупанты ранили 5 гражданских жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Глава Донбасса снова отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе - до сих пор невозможно уточнить.
"Россия убивает гражданских! За 21 апреля россияне ранили еще 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Угледаре, по 1 в Ямполе, Заречном и Бахмуте. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится. в сообщении Кириленко.
- Число погибших в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, произошедшем 8 апреля, достигло 59 человек.
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