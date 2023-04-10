Об этом сообщили в telegram Донецкой ОВО.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Россия убивает гражданских! За 9 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины: 2 в Дружковке, 1 в Курахово и 1 в Константиновке", - отметил он.