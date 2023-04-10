За сутки россияне ранили 4 жителей Донбасса: двоих в Дружковке, по одному - в Курахово и Константиновке
За воскресенье, 9 апреля, российская армия ранила 4 жителей Донбасса: 2 в Дружковке, 1 в Курахово и 1 в Константиновке
Об этом сообщили в telegram Донецкой ОВО.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Россия убивает гражданских! За 9 апреля россияне ранили 4 жителей Донетчины: 2 в Дружковке, 1 в Курахово и 1 в Константиновке", - отметил он.
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