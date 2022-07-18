За сутки россияне обстреляли Сумскую область более 50 раз
В результате российских обстрелов 17 июля в Сумской области повреждена водонапорная башня и здания
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, в 13 часов враг ударил четыре раза по Юнаковской общине. После 18 часов начался артобстрел со ствольной артиллерии, было 26 приходов по Шалыгинской общине. Впоследствии обстреляли Белопольское общество.
"Около двадцати тридцати начался минометный обстрел Белопольского общества, 25 приходов. Повреждены здания одного из заведений общины, водонапорная башня и хозяйственные здания местного предприятия", - сказал глава области.
- Около 14:00 – 15:00 17 июля в Запорожье раздавались взрывы. Русские стреляли по городам и деревням на линии фронта, приводя к пожарам на полях.
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