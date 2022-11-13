За сутки россияне обстреляли семь населенных пунктов Донбасса, есть погибшие и раненые
Войска России за минувшие сутки нанесли 12 ударов по семи населенным пунктам Донецкой области, есть убитые и раненые люди
Об этом Национальная полиция Украины сообщает в telegram .
"За сутки обстрелов подверглись семь населенных пунктов. Враг накрыл огнем города Авдеевка, Бахмут, Святогорск, Дружковку, пгт Большая Новоселка, села Ивановское, Новоселка", - говорится в сообщении.
Стало известно, что российские войска избивали из ракетных систем, реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии и минометов.
Уничтожены и повреждены семь гражданских объектов: четыре жилых дома, гостиница, кафе, беседка.
Обстрелы не прекращаются в Бахмуте. Погибли мирные жители, повреждены многоквартирные и частные дома.
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Зафиксированы ракетные удары по Святогорску и Дружковке. Российские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали.
В результате минометного обстрела ранен житель поселка Большая Новоселка.
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