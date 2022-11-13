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За сутки россияне обстреляли семь населенных пунктов Донбасса, есть погибшие и раненые

13 ноября, 2022 воскресенье
12:23
война с Россией

Войска России за минувшие сутки нанесли 12 ударов по семи населенным пунктам Донецкой области, есть убитые и раненые люди

Об этом Национальная полиция Украины сообщает в telegram .

"За сутки обстрелов подверглись семь населенных пунктов. Враг накрыл огнем города Авдеевка, Бахмут, Святогорск, Дружковку, пгт Большая Новоселка, села Ивановское, Новоселка", - говорится в сообщении.

Стало известно, что российские войска избивали из ракетных систем, реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии и минометов.

Уничтожены и повреждены семь гражданских объектов: четыре жилых дома, гостиница, кафе, беседка.

Обстрелы не прекращаются в Бахмуте. Погибли мирные жители, повреждены многоквартирные и частные дома.

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Зафиксированы ракетные удары по Святогорску и Дружковке. Российские снаряды попали в инфраструктуру. По предварительным данным, люди не пострадали.

В результате минометного обстрела ранен житель поселка Большая Новоселка.

  • Ранее Генштаб информировал , что за 12 ноября кафиры нанесли 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов с РСЗО, от захватчиков пострадали жители трех областей.
  • 12 ноября представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил , что восточный фронт остается эпицентром войны.

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военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
Бахмут
Военные новости
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