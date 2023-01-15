Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Отмечается, что за сутки россияне били по территории Херсонщины 76 раз, используя артиллерию, РСЗО, минометы, танки и БПЛА. Из-за этого 2 человека получили ранения разной степени тяжести.

"Херсон россияне обстреляли 25 раз. В частности, вражеские снаряды попали в жилые дома", - написал он.

Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксированы попадания по нескольким адресам в Голосеевском и Днепровском районах, в области повреждено 18 частных домов.

Тогда же в результате обстрела россиянами из "градов" и ствольной артиллерии Авдеевки в Донецкой области погибли три человека.

14 января военные РФ обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, также пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области.

В субботу 14 января российские террористы также обстреляли приграничные районы Сумской области.

14 января российские террористы ударили по Запорожской области запрещенными зажигательными снарядами.

В Марганецком обществе атаками россиян повреждена линия электропередачи, питающая насосы водоканала. Более 60 тысяч семей остались без воды.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 73 человека, 21 погибший.

14 января, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого есть погибший и раненый.

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