За сутки россияне обстреляли 9 областей Украины: 6 человек погибли, 15 ранены

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина : за сутки враг совершил 5 обстрелов области, из артиллерии и минометов обстреливал Новгород-Сиверский и Корюковский районы. В частности, из-за вражеских обстрелов села Клюсы Сновской громады разрушен жилой дом.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области. Предварительно, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Вчера в течение дня россияне совершили 23 обстрела пограничья. В результате авиаудара по Великописаревской громаде поврежден частный жилой дом. В Середино-Будской громаде из-за обстрелов повреждены административное помещение, городская библиотека и частный жилой дом. Ранения получили трое гражданских жителей.

Днепропетровщина : вчера днем российская армия накрыла артиллерийским огнем Марганецкую громаду на Никопольщине, а сам Никополь атаковала дроном-камикадзе. В районном центре пострадали четыре человека, они будут лечиться дома. Также повреждено админздание, там возник пожар, который спасатели потушили, изуродованы 5 автомобилей.



Ночью агрессор обстрелял Никополь и Марганецкую громаду. Один из снарядов упал на территорию частного домовладения, в результате чего повреждена крыша дома и деформирован газопровод. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Запорожская область: под ударом россиян оказалось 30 населенных пунктов: оккупанты атаковали регион БПЛА, РСЗО и ракетами.

Информация о пострадавших не поступала, однако поражены объекты инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки.

Харьковщина : минувшей ночью враг обстрелял Купянск, повреждены многоквартирный дом, линия электропередачи и газовая труба. Пострадавших нет. В селе Яворское Изюмского района на территории предприятия на поле во время разминирования взорвался и загорелся трактор на дистанционном управлении.

Луганщина : вчера россияне ударили с воздуха по Новоегоровке, Твердохлебову, Белогоровке. Из реактивной и ствольной артиллерии обстрелял Невское. За сутки враг совершил в общей сложности 149 обстрелов области.

Донетчина : за прошедшие сутки под огнем оккупантов оказались 12 населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, села Богоявленка, Дорожное, Новоукраинка. В результате повреждены 27 жилых домов, здание шахты, дошкольное учреждение, железнодорожная станция, грузовики и гражданские автомобили. За сутки россияне убили 5 человек в Донецкой области, ранили четырех.

Николаевщина : вчера в течение дня фиксировались вражеские минометные и артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера днем враг нанес удар реактивной системой залпового огня "Град" по городу Очаков, в результате чего поврежден жилой дом. Без пострадавших.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 61 обстрел, из них 4 по Херсону. Рашисты попали в районы 23 населенных пунктов области, территории и здания дошкольных учебных заведений в Херсоне и Бериславском районе. Из-за российских обстрелов села Садовое пострадали двое местных жителей. Кроме того, вчера утром россияне выпустили снаряды по жилому дому. От полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе. В больницу госпитализировали 58-летнего мужчину в тяжелом состоянии.