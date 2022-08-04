За сутки россияне обстреляли 30 населенных пунктов, 16 человек погибли

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Не проходит и дня, когда мы не фиксируем обстрелы России. Только за минувшие сутки в полицию поступила информация об обстрелах 30 населенных пунктов, в результате чего 16 человек погибли и еще десятки получили ранения. Обстановка остается крайне напряженной в Донецкой области, беспощадно продолжают обстреливать Николаевщину, Харьковщину, Сумщину, Черниговщину и Херсонщину", - сказал он.

По его словам, среди людей, которые травмировались 3 августа, есть пиротехник, работавший на Черниговщине.

"За весь этот 161 день новой войны нашими пиротехниками было найдено, уничтожено, около 174 тысяч взрывоопасных предметов. К сожалению, мы не можем обойти жертвы. Сегодня был ранен один из наших пиротехников на Черниговщине. Мы осмотрели территорию около 67 тысяч гектаров, это примерно 94 тысячи футбольных полей.Эта работа продолжается, чтобы уничтожить все минное наследие, которое досталось и достается нам от нашего врага", - добавил замминистра.

В Генштабе ВСУ отметили , что российские оккупанты деморализованы из-за тотального сопротивления украинского народа в войне с РФ.

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