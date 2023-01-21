Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"За минувшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. 166 обстрелов пережили наши общины. В реестр добавилось еще 18 разрушенных домов", - сообщил глава ОВА.

Он отметил, что 20 января враг обстреливал Гуляйполе, из-за атаки россиян погибла женщина. А в Орехове произошло возгорание в помещении кинотеатра: двое мирных жителей получили ранения.

"Прямо сейчас враг продолжает активные артиллерийские обстрелы вдоль линии фронта. Но Запорожский край остается форпостом свободной Украины", - подчеркнул Александр Старух.

Напомним, в течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов, 3 из этих ракет были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.

Тогда же российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день Россия нанесла 27 ударов.

В ночь на 21 января россияне направили тяжелую артиллерию на Днепропетровщину, село Вышетарасовка подверглось атакам ориентировочно десятью снарядами.

Захватчики в дальнейшем обстреливают приграничья Харьковщины, в частности, Купянский, Чугуевский и Харьковский районы. От атаки на Волчанск 21 января ранен ребенок и женщина, есть погибшая.

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