Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что под вражеские удары попали населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.

"В частности, под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное и другие населенные пункты", - написал Синегубов.

В результате обстрелов повреждены частные дома, торговые сооружения и гражданские автомобили. Пострадавших нет.

Также Синегубов сообщил, что 10 января около 23.00 российские захватчики обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня "Смерч". Попали в склад пиротехники в Киевском районе города, в результате чего загорелся пожар. Пострадавших нет.

Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине.