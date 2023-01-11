За сутки россияне обстреляли 20 населенных пунктов Харьковщины, повреждены дома и автомобили
За сутки 10 января российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины, в результате чего повреждены дома и автомобили
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что под вражеские удары попали населенные пункты Купянского, Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов.
"В частности, под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное и другие населенные пункты", - написал Синегубов.
В результате обстрелов повреждены частные дома, торговые сооружения и гражданские автомобили. Пострадавших нет.
Также Синегубов сообщил, что 10 января около 23.00 российские захватчики обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня "Смерч". Попали в склад пиротехники в Киевском районе города, в результате чего загорелся пожар. Пострадавших нет.
- Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удары по Харьковщине.
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