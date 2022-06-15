За сутки россияне обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса, есть погибшие и раненые мирные жители

Об этом сообщили в МВД Украины.

За прошедшие сутки русские войска ударили по 11 населенным пунктам области: поселкам Очеретино, и Нью-Йорк, селах Бердичи, Желане (поле), Веревке, Зайцеве, городам Авдеевка, Доброполье, Бахмут, Красногоровка и Покровск.

В результате вражеских обстрелов были разрушены 67 гражданских объектов: 47 – жилых домов, железнодорожный путь, больницы и медицинский центр, легковые и грузовые автомобили, гаражи. Есть погибшие и раненые мирные жители

В области обесточены 336 населенных пунктов, водоснабжение отсутствует в 174.

Полицейские задокументировали военные преступления РФ, начаты досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В Луганской области 14 июня кафиры обстреляли 35 домов, объединение "Азот", районы Стеклозавода и Донсоди, есть много раненых

В Харьковской области 14 июня кафиры ранили 7 человек, повредили дома, гараж, админздание и вызвали пожары. На Николаевщине за эти же сутки россияне обстреляли ряд общин, ранены 19 мирных жителей

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