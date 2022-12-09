За сутки россияне нанесли 5 ракетных и 3 авиационных удара по Украине
За минувшие сутки, 8 декабря, противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинской территории
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 декабря.
И дальше сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходыно, Сосновка, Кондратовка и Запсилье Сумской области.
На Слобожанском направлении огневого поражения из минометов и ствольной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огурцово и Купянск Харьковской области.
На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площадки, Невского и Краснопоповки Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попытки наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.
На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам четырнадцати населенных пунктов. В частности, Времовки, Великой Новоселки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданиловки и Степного Запорожской области.
В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское и Огромное Херсонской области и окрестностям Херсона.
- В Генштабе подтверждают , что в результате огневого поражения районов сосредоточение оккупантов в Запорожье около 240 российских солдат ранены.
- Также за 8 декабря подразделения Сил обороны отразили атаки российских войск в населенных пунктах Луганщины и Донбасса.
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