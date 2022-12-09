Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

"Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области. Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше", - отметили в Генштабе.

Оккупанты продолжают сосредотачиваться на наступлении на Бахмутском направлении, а на Лиманском и Авдеевском направлениях пытаются улучшить тактическое положение.

"На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов. Оборудует оборонные рубежи и позиции", - сообщает Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено. В беларусских городах Мозырь, Гомель и Могилев выросло количество российских мобилизованных военнослужащих, в военкоматах Гомельской области продолжаются проверки учетных данных военнообязанных.

На Сиверском направлении отдельные подразделения россиян находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Населённый пункт Ходыно Сумской области оккупанты обстреляли из минометов.

На Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг бил из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Дворичная, Купянск, Крахмальное, Першотравневое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении захватчики ударили по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Червонопоповка Луганской области, Торское и Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов, среди них - Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне стреляли по районам Авдеевки, Бердичева, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении из артиллерии и минометов оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник бил по населенным пунктам Червоное, Дорожнянка, Зализнычное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степовое, Червоноднепровка Запорожской области и Вышетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Херсонской области рядом с линией столкновения, а также Херсон и его окрестности, в результате чего пострадали мирные жители.

Накануне, 8 декабря, россияне нанесли по Украине 5 ракетных и 3 авиационных удара .

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