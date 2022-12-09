За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов и 25 раз били из РСЗО
В пятницу, 9 декабря, российские захватчики нанесли по Украине 4 ракетных и 9 авиационных ударов, а также 25 раз стреляли из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
"Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области. Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше", - отметили в Генштабе.
Оккупанты продолжают сосредотачиваться на наступлении на Бахмутском направлении, а на Лиманском и Авдеевском направлениях пытаются улучшить тактическое положение.
"На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданских объектов. Оборудует оборонные рубежи и позиции", - сообщает Генштаб.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено. В беларусских городах Мозырь, Гомель и Могилев выросло количество российских мобилизованных военнослужащих, в военкоматах Гомельской области продолжаются проверки учетных данных военнообязанных.
На Сиверском направлении отдельные подразделения россиян находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Населённый пункт Ходыно Сумской области оккупанты обстреляли из минометов.
На Слобожанском направлении противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
На Купянском направлении враг бил из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Дворичная, Купянск, Крахмальное, Першотравневое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении захватчики ударили по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Червонопоповка Луганской области, Торское и Григоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов, среди них - Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка Зализное Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне стреляли по районам Авдеевки, Бердичева, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Новопавловском направлении из артиллерии и минометов оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.
На Запорожском направлении противник бил по населенным пунктам Червоное, Дорожнянка, Зализнычное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степовое, Червоноднепровка Запорожской области и Вышетарасовка на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Херсонской области рядом с линией столкновения, а также Херсон и его окрестности, в результате чего пострадали мирные жители.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное