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За сутки россияне нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов: под поражением инфраструктура восьми областей

1 января, 2023 воскресенье
07:20
война с Россией

31 декабря военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили оккупанты. Также враг нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на фейсбуке.

Отмечается, что 31 декабря россияне нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов, также они совершили более 70 обстрелов с РСЗО.

В частности, военные РФ выпустили по Украине 13 иранских БПЛА "Шахед-136", все они уничтожены Силами обороны.

Под атакой оказалась гражданская инфраструктура восьми областей: Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской.

Защитники ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления оккупантов

По данным Генштаба, украинская авиация ударила по району сосредоточения военных РФ, а также по позиции их зенитно-ракетного комплекса.

Военные ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления врага, 4 района концентрации российской живой силы и пункт управления БПЛА.

Противник в дальнейшем терпит потери

Генштаб сообщил: за прошедшую неделю только в больницу в Беловодске, Луганщина, доставлено около 350 раненых оккупантов.

"30 декабря прошлого года, в Запорожской области, потери врага составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов. Информация о ликвидированных захватчиках пока уточняется", - добавили в пресс-службе.

На временно оккупированной Харьковщине россияне ужесточили контрразведывательные мероприятия

В населенном пункте Лиман Второй Харьковской области продолжаются враждебные контрразведывательные мероприятия: россияне ищут проукраински настроенное население.

Ситуация по направлениям

В течение 31 декабря ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов: Стельмаховка, Площадка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа - Донецкой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация неизменна: россияне сохраняют присутствие войск, однако специалисты не обнаружили наступательные группировки.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясна Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Уланово, Студенок, Ходыно, Горки, Искрисковщина, Краснополье на Сумщине и Уды, Стрелка, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрелами Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской и Новоселовской, Стельмаховке и Андреевке Луганской области.

На Лиманском направлении вражеским атакам подверглись Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области и Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

На Авдеевском под огнем оказались Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении россияне и дальше обстреливают Времовку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксированы атаки оккупантов в более чем 20 населенных пунктах. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне продолжают террор мирного населения. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

  • Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.

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Луганщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
потери окуппантов
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