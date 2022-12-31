Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что в течение 30 декабря оккупанты нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 80 обстрелов из РСЗО

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 29 авиационных ударов. Примечательно, что 26 авиаударов были совершены по гражданской инфраструктуре. Также россияне 80 раз били из реактивных систем залпового огня, под поражением оказались мирные населенные пункты.

Оккупанты запустили на территорию Украины 10 БПЛА "Шахед-136", все они были ликвидированы Силами обороны.

Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам концентрации войск РФ

Авиация Сил обороны 10 раз попала по районам сосредоточения россиян, также трижды поражены вражеские позиции зенитно-ракетных комплексов.

Защитники ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления военных РФ, 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 5 складов с боеприпасами и 2 радиолокационные станции.

Генштаб подтвердил огненное поражение оккупантов на Херсонщине и Запорожье

"Так, в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области, ликвидировано около 200 захватчиков, информация о раненых уточняется. Кроме того, вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники разных типов, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов", - отметила пресс-служба.

Генштаб также сообщил, что во временно оккупированном Крыму в военных комиссариатах составляют списки лиц для их мобилизации в январе 2023 года.

Ситуация по направлениям

В Генеральном штабе ВСУ утверждают, что опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется.

Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

Однако эксперты не выявили признаков формирования наступательных группировок на Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях.

30 декабря ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка.

На Сиверском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Орликовка, Семеновка, Железный Мост, Буда-Воробьевская Черниговской области; Ходыно, Атинское, Запселье, Большая Рыбица, Покровка, Обильное, Поповка на Сумщине, а также Глубокое, Мореховец, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Бочково, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрелами находились районы городов и сел Каменка, Новомлынск, Двуричная, Ольшана, Купянск, Орлянка, Куриловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под российским огнем оказались Площанка, Невское и Диброва Луганской области, а также Червонопоповка, Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Ягодное, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Андреевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Дружба, Зализное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под атакой оказались Веселое, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Времивку Донецкой области.

В Запорожском направлении вражеский огонь зафиксирован в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск на Запорожье и Никополь и Пригородное Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки, Приднепровского, Антоновки и Херсона.