За сутки россияне атаковали Херсонщину 55 раз, двое раненых
В течение суток 18 февраля российская армия 55 раз била по Херсонщине из артиллерии, РСЗО, минометов, боевых машин пехоты и БПЛА. В результате атаки два человека ранены
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 55 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты атаковали из РСЗО, минометов, артиллерии, БМП и БПЛА", - говорится в тексте пресс-службы.
Так, Херсон россияне атаковали 9 раз: в городе повреждены жилые дома. В результате действий оккупантов два человека получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, накануне россияне нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов: большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.
- В ночь на 19 февраля российская армия по артиллерии атаковала Никополь в Днепропетровской области, повреждены жилые дома.
- Утром захватчики нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, повреждены 2 многоэтажки и автомобили.
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