За сутки россияне атаковали Херсонщину 55 раз, двое раненых

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 55 раз обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты атаковали из РСЗО, минометов, артиллерии, БМП и БПЛА", - говорится в тексте пресс-службы.

Так, Херсон россияне атаковали 9 раз: в городе повреждены жилые дома. В результате действий оккупантов два человека получили ранения разной степени тяжести.