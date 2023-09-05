Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией За сутки россияне атаковали 9 областей Украины: 1 человек погиб, 4 ранены

За сутки россияне атаковали 9 областей Украины: 1 человек погиб, 4 ранены

5 сентября, 2023 вторник
10:37
Война с Россией

За сутки понедельника, 4 сентября, российские военные нанесли удары по девяти регионам Украины, в результате чего один человек погиб, четверо получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки РФ совершила 7 обстрелов Новгород-Северского и Корюковского районов. Их атаковали из гранатометов, минометов и артиллерии. Пока информации о пострадавших или по повреждению гражданской инфраструктуры нет.

Сумщина: за день россияне ударили 18 раз по приграничной области. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.

По Дружбовской общине оккупанты били из артиллерии (РСЗО), в результате чего ранение получил гражданский. Также повреждено 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.

Средино-Будское общество РФ обстреляло из минометов и артиллерии. Один человек получил ранения. Поврежден частный дом, две квартиры в многоквартирном доме, административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. В Эсманской общине повреждено складское помещение агропредприятия, в Белопольском сообществе - линию электропередач.

Днепропетровщина: вчера днем враг направил артиллерию на Марганецкую общину Никопольщины. Разрушены два частных дома и инфраструктурный объект, оборвана линия электропередач. В результате падения обломков российского БПЛА в Межевской общине Синельниковского района изуродовано фермерское хозяйство, испорчено 1500 тонн зерна. Также попадание дрона-камикадзе зафиксировано в Никополе. По городу дважды били также из тяжелой артиллерии.

Запорожщина: 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов. По Орехову, Преображенке и Степногорску РФ ударила четырьмя авиаснарядами, БПЛА-атаки были по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также гатив из РСЗО по Темировке.

В результате одного из обстрелов окупантов погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки. Поступило 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстреливал село Уды Богодуховского района, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Терновая Чугуевского района и Ольховатка Купянского района.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Бударок Чугуевского района. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка.

Луганщина: за сутки россияне совершили 159 обстрелов. По Невскому били из артиллерийских систем, по Белогоровке – из артиллерии и воздуха.

Донетчина: вражеские удары получили Авдеевка, Торецк, села Александро-Шультино, Предтечино, Тихоновка, Шахтерское, Шевченко, Веселое, Курдюмовка, Клищиевка. Двое гражданских получили ранения. Повреждены два жилых дома, церковь, ЛЭП и гражданский автомобиль.

Николаевщина: вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет

Херсонщина: россияне совершили 57 обстрелов по области, из них один по Херсону. Оккупанты попали по районам 22 населенных пунктов области. Повреждены складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе.

  • 4 сентября ВСУ успешно отбили атаки врага к северу от Клещиевки, что на Донетчине, в свою очередь враг нанес авиационный удар в районе Ивановского.
Украина
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
окупанти
Запорожская область
Харковщина
Читайте также:
Ердоган і Путін
4 сентября, 2023 понедельник
Путин после переговоров с Эрдоганом назвал условия возвращения РФ к зерновому соглашению
Ракетний комплекс Нептун
5 сентября, 2023 вторник
Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их как аналог ATACMS и Taurus, - Newsweek
Президент ОАЕ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян (ліворуч) та Володимир Путін
5 сентября, 2023 вторник
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 37.92
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
12:07
Российский пилот, переправивший вертолет РФ в Украину, сам вышел на связь: подробности спецоперации "Синица"
12:05
китай
Китай выделит $40 млрд на производство микрочипов, - Reuters
11:57
Обесточен часть потребителей в 7 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 5 сентября
11:51
Обзор
Коррупция в оборонной сфере – головная боль Украины, новые требования Путина по возобновлению зернового соглашения. Акценты мировых СМИ 5 сентября
11:43
В минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16: названа причина
11:37
Злоупотребление на восстановлении энергетической инфраструктуры: СБУ проводит более 20 обысков в разных областях
11:30
Pepsi
Не вышли с рынка РФ: в здании парламента Финляндии перестали продавать продукцию Pepsi
11:30
Эксклюзив
"У Польши есть все инструменты": польский политик Чех об экстрадиции мужчин в Украину
11:08
Япония подала протест в ВТО из-за запрета Китая на импорт морепродуктов
11:00
Целовать домашних питомцев может быть опасно: ученые назвали причину
10:59
Обновлено
СБУ проводит обыски в и.о. мэра Чернигова Ломаки
10:51
Обновлено
Новым главой АМКУ станет глава Донецкой ОВА Кириленко, - нардеп Арахамия
10:44
Россияне увеличили количество кораблей в Черном море
10:39
Украина представила в Польше модифицированный 10-местный бронеавтомобиль "Новатор"
10:34
СБУ объявила о подозрении помощнику гауляйтера Каховки, способствовавшему оккупации Херсонщины
10:21
ЕС планирует воспользоваться отсутствием лидеров РФ и Китая на саммите G20, чтобы повлиять на Африку, - Bloomberg
10:00
OPINION
Усталость
09:59
Несмотря на разрушение театра: актеры из Чернигова присоединятся к фестивалю "Мельпомена Таврии"
09:51
Инфографика
Курс валют на 5 сентября: гривна укрепилась по отношению к евро
09:36
Эксклюзив
"Ситуация напряженная, но инициатива находится на стороне ВСУ": военный Федоренко о Купянском и Бахмутском направлениях
09:23
Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины
09:17
Генерал Наев посетил военных в Сумском направлении: определил ключевые задачи Сил обороны
08:41
Инфографика
Средство ПВО, 9 танков и 560 военных: что потеряла Россия за время войны в Украине
08:25
Куба обвинила Россию в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины
07:58
В США автомобиль въехал в ресторан: пострадали 23 человека
07:43
Британский боксер Дюбуа оспорил исход боя против Усика
07:31
Среди кандидатов на псевдовыборах на ВТО есть российские военные, которые убивали и пытали украинцев, - Лубинец
07:15
В МИД Франции осудили российские удары по зерновой инфраструктуре Украины
06:57
Президент МОК назвал условие участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024
06:39
Глава МИД Германии призвала реформировать Римский устав
06:29
Кулеба объяснил, почему переговоры с РФ невозможны в ближайшее время
06:19
В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин не прибудет на саммит G20 в Индии
06:04
Обновлено
В России сообщили о сбитии летевших на Москву дронов
05:59
Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их как аналог ATACMS и Taurus, - Newsweek
05:53
Жена Байдена заразилась коронавирусом перед визитом президента США на саммит G20
05:20
Украина одержала первую победу на ЧЕ по волейболу
05:06
ВСУ увеличивают брешь в оборонительной линии РФ на Запорожье и перекидывают туда технику, - ISW
04:10
Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма
03:41
Полиция задержала двух человек, повредивших экскаватором Великую китайскую стену
03:14
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV