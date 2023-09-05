За сутки россияне атаковали 9 областей Украины: 1 человек погиб, 4 ранены

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки РФ совершила 7 обстрелов Новгород-Северского и Корюковского районов. Их атаковали из гранатометов, минометов и артиллерии. Пока информации о пострадавших или по повреждению гражданской инфраструктуры нет.

Сумщина: за день россияне ударили 18 раз по приграничной области. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.

По Дружбовской общине оккупанты били из артиллерии (РСЗО), в результате чего ранение получил гражданский. Также повреждено 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.

Средино-Будское общество РФ обстреляло из минометов и артиллерии. Один человек получил ранения. Поврежден частный дом, две квартиры в многоквартирном доме, административное помещение, 2 автомобиля, железнодорожное полотно. В Эсманской общине повреждено складское помещение агропредприятия, в Белопольском сообществе - линию электропередач.

Днепропетровщина: вчера днем враг направил артиллерию на Марганецкую общину Никопольщины. Разрушены два частных дома и инфраструктурный объект, оборвана линия электропередач. В результате падения обломков российского БПЛА в Межевской общине Синельниковского района изуродовано фермерское хозяйство, испорчено 1500 тонн зерна. Также попадание дрона-камикадзе зафиксировано в Никополе. По городу дважды били также из тяжелой артиллерии.

Запорожщина: 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов. По Орехову, Преображенке и Степногорску РФ ударила четырьмя авиаснарядами, БПЛА-атаки были по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также гатив из РСЗО по Темировке.

В результате одного из обстрелов окупантов погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки. Поступило 47 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник из минометов и артиллерии обстреливал село Уды Богодуховского района, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огурцово, Терновая Чугуевского района и Ольховатка Купянского района.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Бударок Чугуевского района. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка.

Луганщина: за сутки россияне совершили 159 обстрелов. По Невскому били из артиллерийских систем, по Белогоровке – из артиллерии и воздуха.

Донетчина: вражеские удары получили Авдеевка, Торецк, села Александро-Шультино, Предтечино, Тихоновка, Шахтерское, Шевченко, Веселое, Курдюмовка, Клищиевка. Двое гражданских получили ранения. Повреждены два жилых дома, церковь, ЛЭП и гражданский автомобиль.

Николаевщина: вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет

Херсонщина: россияне совершили 57 обстрелов по области, из них один по Херсону. Оккупанты попали по районам 22 населенных пунктов области. Повреждены складские помещения хлебоприемного пункта в Бериславском районе.