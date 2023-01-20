За сутки россияне 90 раз обстреляли Херсонщину, есть погибший и трое раненых

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Отмечается, что за сутки 19 января оккупанты 90 раз вели обстрелы Херсонщины: били в артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БПЛА.

"Херсон российская армия обстреляла 19 раз - били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома", - добавил глава ОВА.

Ярослав Янушевич отметил, что из-за российской вооруженной агрессии 19 января погиб человек, это трое получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в течение 18 января армия РФ 56 раз обстреляла Херсонщину из артиллерии, РСЗО и минометов, известно о 4 раненых.

Из-за обстрелов областного центра за прошедшие сутки, а именно 19 января, более 15 тыс. абонентов Херсона остались без энергоснабжения.

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