За сутки россияне 76 раз атаковали Херсонщину: 3 человека погибли, 7 получили ранения
За сутки 16 февраля Херсонщина оказывалась под вражеским огнем 76 раз, от атак из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА погибли три человека, а семеро получили ранения
Об этом сообщила Херсонская ОВА.
16 февраля россияне 76 раз атаковали Херсонскую область: захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков и БПЛА.
"Херсон российская армия атаковала 9 раз - под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы города. Оккупанты попали в торговый порт и жилые дома", - уточнила пресс-служба ОВА.
Отмечается, что в предыдущие сутки из-за российской вооруженной агрессии погибли три человека, еще семеро мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, утром Генштаб рапортовал, что за предыдущие сутки на Херсонском направлении под вражеским артиллерийским огнем были Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Пострадали мирные люди.
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