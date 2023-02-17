Об этом сообщила Херсонская ОВА.

16 февраля россияне 76 раз атаковали Херсонскую область: захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков и БПЛА.

"Херсон российская армия атаковала 9 раз - под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы города. Оккупанты попали в торговый порт и жилые дома", - уточнила пресс-служба ОВА.

Отмечается, что в предыдущие сутки из-за российской вооруженной агрессии погибли три человека, еще семеро мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.