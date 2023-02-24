Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

За сутки 23 февраля российская армия атаковала Херсонщину 73 раза: оккупанты били по мирным городам и селам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, боевых машин пехоты и беспилотников.

Херсон захватчики обстреляли 7 раз: снаряды РФ попали в объект критической инфраструктуры и жилых домов.

"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - отметили в ОВА.