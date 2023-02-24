За сутки россияне 73 раза атаковали Херсонщину: есть погибший, повреждена критическая инфраструктура и дома
В течение 23 февраля российская армия 73 раза била по Херсонской области из разных видов оружия, в Херсоне повреждена критическая инфраструктура и дома, есть погибший
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
За сутки 23 февраля российская армия атаковала Херсонщину 73 раза: оккупанты били по мирным городам и селам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, боевых машин пехоты и беспилотников.
Херсон захватчики обстреляли 7 раз: снаряды РФ попали в объект критической инфраструктуры и жилых домов.
"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - отметили в ОВА.
- Напомним, в ночь на 24 февраля войска РФ совершили 10 обстрелов по Никополю и 3 общинам Днепропетровщины, в результате чего повреждения и разрушения.
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