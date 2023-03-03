За сутки россияне 65 раз атаковали Херсонщину: есть погибший, 17 получили ранения

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

В течение суток 2 марта оккупанты 65 раз били по Херсонской области: выпущено более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Херсон оказался под огнем четыре раза, в городе повреждены дома мирных жителей.

"Прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди травмированных - 16-летний подросток, получивший огнестрельные ранения правого бедра из-за атаки вражеского беспилотника", - утверждали в ОВА.