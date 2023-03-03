Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За сутки россияне 65 раз атаковали Херсонщину: есть погибший, 17 получили ранения

За сутки россияне 65 раз атаковали Херсонщину: есть погибший, 17 получили ранения

3 мартa, 2023 пятница
09:02
война с Россией

За сутки 2 марта российская армия 65 раз била по Херсонской области из разных видов оружия, повреждены дома, есть погибший, 17 человек получили ранения

Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.

В течение суток 2 марта оккупанты 65 раз били по Херсонской области: выпущено более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

Херсон оказался под огнем четыре раза, в городе повреждены дома мирных жителей.

"Прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди травмированных - 16-летний подросток, получивший огнестрельные ранения правого бедра из-за атаки вражеского беспилотника", - утверждали в ОВА.

  • Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, 88 раз обстреливали территорию Украины с РСЗО.
  • Утром 3 марта российская армия атаковала Очаков в Николаевской области, в результате обстрела повреждено лечебное учреждение и детский сад.
  • Этой же ночью, 3 марта, россияне дважды целили по Никопольскому району Днепропетровщины: под обстрелы из тяжелой артиллерии попала Марганецкая община.
Херсон
Херсонщина
Читайте также:
2 мартa, 2023 четверг
Путин понял, что военной победы не одержит, - дипломат Огрызко
2 мартa, 2023 четверг
Министры G20 не согласовали позицию по войне в Украине: опубликован итоговый документ
2 мартa, 2023 четверг
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.43
    Покупка 38.43
    Продажа 39.52
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
10:00
OPINION
Коболев и Пивоварский. Ошибка или преступление?
09:47
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 3 марта: сколько стоит евро и доллар на черном рынке
09:37
Британская разведка: РФ демонстрирует новую военную систему защиты бронетехники, хотя потеряла в Украине более 5000 БМП
09:35
Эксклюзив
У Украины есть все предпосылки для ударов вглубь территории РФ, - Згурец
09:08
Враг обстрелял Купянск и район: разрушены админздание, медучреждение, погибла женщина
08:50
Утром россияне обстреляли Очаков: повреждено лечебное учреждение и детсад
08:49
"Думаю, не сейчас": премьер Южной Кореи об отправке летального оружия в Украину
08:40
США в Германии учат украинских воинов планированию войны, - Reuters
08:37
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: ночью спасатели вытащили из-под завалов тела двух погибших
08:27
В Донецкой области российские войска за сутки убили двух мирных жителей, пятеро ранены
08:17
Эксклюзив
Герои Украины. Старший солдат Виктор вместе с собратьями уничтожил десятки вражеской техники из пушек М777
08:08
Обновлено
США объявят о новом пакете помощи в $400 млн, преимущественно туда включат боеприпасы, - Reuters
08:05
ВСУ за сутки ликвидировали 765 российских военных, самолет, вертолет и 8 танков
08:00
OPINION
Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины
07:52
Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии
07:43
К 2035 году более половины населения Земли будет иметь избыточный вес или ожирение - исследование
07:30
УГКЦ опубликовала обновленный церковный календарь на сентябрь – декабрь 2023 года
07:15
Двое граждан США были арестованы за экспорт авиаоборудования в Россию
07:12
Среди основных тем – поддержка Украины и санкции против РФ: Урсула фон дер Ляен посетит США и Канаду
06:50
Российский консул в Нидерландах покинет свой офис в замке за публичную поддержку Путина
06:47
Украинские воины за сутки сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников, – Генштаб
06:26
РФ стремится замедлить военную помощь Украине ядерным шантажом, - ISW
06:13
В Лос-Анджелесе умер лауреат 11 наград "Грэмми" саксофонист Уэйн Шортер
05:51
Разрешить ситуацию на Запорожской АЭС может только полный вывод российских войск и техники, – заявление ЕС
05:45
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
04:54
Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
04:31
Месси принял судьбоносное решение относительно своего будущего
03:20
Морские пехотинцы уничтожили за день БМП и 13 россиян
02:11
Пытки россиянами жителей Херсонщины были частью плана по уничтожению украинской идентичности, - международная юридическая группа
01:20
Маркевич раскритиковал назначение Ротаня тренером сборной Украины
00:56
НАТО
Венгрия отложила ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
00:53
В Сумской области россияне 2 марта разрушили частные дома, агрофирму и линии электропередач
00:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 марта
00:21
"Барселона" победила "Реал" в Эль-Классико
2023, четверг
2 мартa
23:55
США представили новую стратегию кибербезопасности на фоне угроз РФ и Китая
23:24
Музей Стеделек в Амстердаме признал Малевича украинским художником
23:01
В Брянской области РФ на мине взорвались четверо искавших "диверсантов" росгвардейцев, - депутат госдумы
22:32
В Германии растет поддержка военной помощи Украине и санкций против РФ: опрос
22:17
Зеленский и президент Бразилии обсудили "дипломатические усилия" и "формулу мира"
22:00
Зеленский: на зверский ракетный обстрел Запорожья будет военный и юридический ответ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV