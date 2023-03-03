За сутки россияне 65 раз атаковали Херсонщину: есть погибший, 17 получили ранения
За сутки 2 марта российская армия 65 раз била по Херсонской области из разных видов оружия, повреждены дома, есть погибший, 17 человек получили ранения
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
В течение суток 2 марта оккупанты 65 раз били по Херсонской области: выпущено более 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.
Херсон оказался под огнем четыре раза, в городе повреждены дома мирных жителей.
"Прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди травмированных - 16-летний подросток, получивший огнестрельные ранения правого бедра из-за атаки вражеского беспилотника", - утверждали в ОВА.
- Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, 88 раз обстреливали территорию Украины с РСЗО.
- Утром 3 марта российская армия атаковала Очаков в Николаевской области, в результате обстрела повреждено лечебное учреждение и детский сад.
- Этой же ночью, 3 марта, россияне дважды целили по Никопольскому району Днепропетровщины: под обстрелы из тяжелой артиллерии попала Марганецкая община.
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