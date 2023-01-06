За сутки россияне 58 раз обстреляли Херсонщину, 6 человек погибли, 4 ранены

Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Отмечается, что 5 января захватчики 58 раз обстреляли территорию Херсонской области, россияне били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Херсон находился под вражеским огнем 14 раз, под атакой оказались жилые кварталы и пожарная часть.

"В минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 6 человек, 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших - 12-летний мальчик. Его россияне убили вместе с мамой и папой в собственном доме, когда обстреляли Берислав", - сообщил Ярослав Янушевич.

Напомним, утром 5 января армия РФ по артиллерии обстреляла Чернобаевку и Камышаны на Херсонщине. Повреждены дома, автомобили, линии электропередачи и газопровод.

Утром 5 января оккупанты атаковали центр Херсона: есть попадание в дом, на месте погиб 20-летний мужчина. Также захватчики попали в пожарную часть.

Днем 5 января рашисты били по городу Берислав Херсонской области. Российский снаряд попал в дом, погибла вся семья.

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