За сутки россияне 54 раза обстреляли Херсонщину, один человек погиб, двое ранены
За минувшие сутки, 23 апреля, россияне 54 раза обстреляли Херсонщину, выпустив 236 снарядов. В результате обстрелов один человек погиб, двое ранены
Об этом пишет Херсонская ОВА .
Оккупанты выпустили 236 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, ПТРК, беспилотников и авиации.
Херсон россияне атаковали дважды, выпустив по городу 8 снарядов.
- Аналитики Института изучения войны докладывали о наличии достаточных доказательств высадки украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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