За сутки россияне 51 раз обстреляли Херсон: погибли 5 человек, более 20 пострадали

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

4 раза атака пришлась и на город Херсон. Враг нанес удар из "градов" по городу – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания.

Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, медицинское учреждение, автотранспортное предприятие, здание Херсонтеплоэнерго, завод и жилые дома.

"В минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 5 мирных людей, 21 житель Херсонщины получил ранения разной степени тяжести. Среди раненых - 16-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и конечностей. Ее госпитализировали в больницу. , – комментирует ОВА.