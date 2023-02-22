За сутки россияне 51 раз обстреляли Херсон: погибли 5 человек, более 20 пострадали
В течение суток, 21 февраля, россияне 51 раз били по Херсонщине из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и АГС. 5 человек погибли, 21 человек получил ранения
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
4 раза атака пришлась и на город Херсон. Враг нанес удар из "градов" по городу – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания.
Вражеские снаряды попали в остановку общественного транспорта, медицинское учреждение, автотранспортное предприятие, здание Херсонтеплоэнерго, завод и жилые дома.
"В минувшие сутки из-за российских обстрелов погибли 5 мирных людей, 21 житель Херсонщины получил ранения разной степени тяжести. Среди раненых - 16-летняя девушка, у которой диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и конечностей. Ее госпитализировали в больницу. , – комментирует ОВА.
- На оккупированной части Херсонской области враг продолжает насильственную паспортизацию населения и ужесточил проверки на блокпостах.
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