За сутки россияне 41 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения
За сутки 4 января оккупанты совершили 41 обстрел Херсонской области, 9 раз били по домам в областном центре. Трое местных жителей получили ранения
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
По данным главы ОВА, армия РФ 41 раз обстреляла Херсонщину за сутки 4 января. Враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Областной центр Херсон россияне атаковали 9 раз, под огнем оказались жилые кварталы.
"Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – проинформировал Ярослав Янушевич.
Из-за российской вооруженной агрессии 4 января трое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, 1 января в Генштабе сообщили, что россияне пытаются принудительно "эвакуировать" жителей Херсонщины, именно поэтому продолжаются обстрелы области.
- 4 января Россия нанесла 3 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области, Никополя на Днепропетровщине и Херсона.
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