За сутки россияне 41 раз обстреляли Херсонщину, три человека получили ранения

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По данным главы ОВА, армия РФ 41 раз обстреляла Херсонщину за сутки 4 января. Враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Областной центр Херсон россияне атаковали 9 раз, под огнем оказались жилые кварталы.

"Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – проинформировал Ярослав Янушевич.

Из-за российской вооруженной агрессии 4 января трое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, 1 января в Генштабе сообщили, что россияне пытаются принудительно "эвакуировать" жителей Херсонщины, именно поэтому продолжаются обстрелы области.

4 января Россия нанесла 3 ракетных и 13 авиационных ударов по Украине, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области, Никополя на Днепропетровщине и Херсона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb