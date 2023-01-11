За сутки россияне 249 раз обстреляли Бахмутское направление, - представитель Восточной группировки ВСУ
По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, в течение 10 января захватчики 249 раз обстреляли Бахмутское направление
Об этом пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.
"За эти сутки на Бахмутском фронте было 249 обстрелов разными видами артиллерии", - заявил он.
Спикер Восточной группировки ВСУ подчеркнул, что летом 2022 года россияне почти безлимитно использовали артиллерийские снаряды, но сейчас они сконцентрировались на определенных направлениях:
"Соледар не под контролем российских военных. В городе сложная ситуация, но ВСУ держит на контроле ее. Летом россияне безлимитно использовали снаряды 122 и 152 калибров, а сейчас они сосредоточились на конкретных направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Лиманском. Возле населенных. пунктов, которые позволят им делать наступательные операции, пока они не могут позволить себе постоянное огневое поражение, им уже нужно доставлять боеприпасы с большего расстояния, они ищут боеприпасы уже в разных странах, чтобы закупить, потому что невероятную интенсивность войны можно сравнить разве что со Второй. мировой. Мы постоянно уничтожаем их склады, установки и доставки", - сказал Сергей Череватый.
- Напомним, за 10 января украинские воины отразили атаки вражеских войск в населенных пунктах Харьковщины, Луганщины и Донетчины. А захватчики лишили около 1500 работников ЗАЭС пропусков и доступа на предприятие.
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