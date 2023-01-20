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За сутки россияне 224 раза обстреляли Запорожскую область, повреждено более 30 гражданских объектов

20 января, 2023 пятница
08:55
война с Россией

За сутки 19 января российская армия нанесла 224 удара по населенным пунктам Запорожской области, в результате чего повреждено более 30 гражданских объектов

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Жестокость захватчика не имеет предела и не перестает ужасать", - говорится в сообщении.

Старух отметил, что за прошедшие сутки Запорожская область пережила очередной так называемый антирекорд вражеских атак. Так, в течение 19 января 224 раза обстреливали 21 населенный пункт области. В результате вражеских ударов зафиксировано разрушение 34 гражданских объектов.

"Каждый военный преступник понесет наказание за нанесенное на нашей земле!" – написал Старух.

  • 19 января в результате действий российских военных на территории Донецкой области погибли 4 мирных жителя и по меньшей мере три украинца получили ранения.

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Украина
Запорожская область
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