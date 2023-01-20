Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Жестокость захватчика не имеет предела и не перестает ужасать", - говорится в сообщении.

Старух отметил, что за прошедшие сутки Запорожская область пережила очередной так называемый антирекорд вражеских атак. Так, в течение 19 января 224 раза обстреливали 21 населенный пункт области. В результате вражеских ударов зафиксировано разрушение 34 гражданских объектов.

"Каждый военный преступник понесет наказание за нанесенное на нашей земле!" – написал Старух.

19 января в результате действий российских военных на территории Донецкой области погибли 4 мирных жителя и по меньшей мере три украинца получили ранения.