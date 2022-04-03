За сутки россияне 21 раз обстреляли Харьковщину из артиллерии, минометов и танков, - ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .



"За минувшие сутки российские войска нанесли примерно 21 удар с артиллерии, минометов, танков по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Новых домов, центра города, Дергачев", – рассказал он.



Боевой авиации кафиров в области не наблюдают, однако россияне ведут активную разведку и запускают БПЛА. Горячее всего на изюмском направлении, где продолжаются активные бои между ВСУ и оккупантами. Вражеские позиции у города уязвимы, поскольку россияне концентрируют силы в направлении Донбасса. Во избежание возможных последствий боевых действий на территориях населенных пунктов Изюмского района жителей постепенно эвакуируют.



"Оккупанты вчера снова обстреляли Лозовую. В результате ракетного удара 4 человека получили ранения, есть поврежденные дома, более 60 тыс. жителей общины без воды, более 40 тыс. - без света. Местные власти и коммунальщики активно работают над восстановлением", - отметил Олег Синегубов. .



В Балаклее россияне попали из танков в Центральную районную больницу и частично повредили здание. Пациентов и персонал нужно немедленно эвакуировать. В течение 3 апреля планируют вывезти около 70 человек.



"Продолжаем снабжать город и область гуманитарной помощью, ежедневно отправляем грузы на общины области", - добавил глава Харьковской ОВА.

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