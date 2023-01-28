За сутки россияне 19 раз обстреляли Херсонщину, два человека погибли, 7 - ранены
В течение 27 января захватчики 19 раз ударили по территории Херсонской области по артиллерии, РСЗО и минометам; два человека погибли, 7 - ранены
Об этом сообщила Херсонская ОВА в телеграмме.
"По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонщины. По мирным городам и селам враги вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Херсон россияне атаковали 5 раз, в результате чего поражены жилые дома и медицинские учреждения.
"В минувшие сутки из-за российской агрессии 2 человека погибли, 7 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести", - утвердила прессслужба.
- Как сообщил Генштаб, за сутки 28 января россияне нанесли 10 ракетных и 26 авиационных ударов и совершили 81 обстрел из РСЗО, в том числе под поражением оказалась гражданская инфраструктура Запорожья и Очакова.
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