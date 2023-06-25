За сутки россияне 16 раз обстреляли Сумщину: есть раненый
В течение суток российские террористы совершили 16 обстрелов по приграничной области Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома, также ранен человек
Об этом 25 июня сообщает Сумская ОВА.
"В течение дня россияне совершили 16 обстрелов пограничья. Обстрелами подверглись Миропольскому, Краснопольскому, Юнаковскому, Шалыгинскому и Новослободскому обществу", - говорится в сообщении.
- В Новослободской общине россияне совершили обстрел из миномета.
- По Белопольскому обществу россияне открывали огонь из минометов и артиллерии. В результате одного из минометных обстрелов повреждены сарай и выбиты окна в одном из домохозяйств. Также был обстрел из СПГ-9.
- Также обстрелы били из минометов по Миропольской общине. В результате одного из обстрелов один человек получи ранения. Повреждены 2 жилых дома, гараж, летняя кухня и легковой автомобиль.
- В Шалыгинской общине россияне совершили артиллерийские обстрелы. В результате одного из них повреждены жилые дома.
- Также под минометным огнем оказалась Краснопольская община. В связи с одним из обстрелов произошло возгорание сухой травы.
- По Юнаковской общине враг сбросил 10 мин.
Всего за сутки в Сумской области зафиксировано 76 взрывов.
- Ночью и утром 21 июня россияне обстреляли Хотинскую и Зноб-Новгородскую общины. В течение суток 18 обстрелов подверглись пограничникам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.61
Покупка 36.61Продажа 37.38
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное