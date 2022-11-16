За сутки Россия в Украине потеряла 630 оккупантов, 75 крылатых ракет, 14 дронов и 10 танков
С 24 февраля по 16 ноября РФ потеряла на войне в Украине 82,7 тыс. оккупантов, 5797 бронемашин, 2871 танк, 1525 беспилотников, 3474 крылатые ракеты и 209 ПВО
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.
За 266 дня российская армия потеряла на войне в Украине ориентировочно:
- личного состава – около 82710 (+630) человек,
- танков – 2871 (+10) ед.,
- боевых бронированных машин – 5797 (+24) ед.,
- артиллерийских систем – 1860 (+10) ед.,
- РСЗО – 393 (+0) ед.,
- средства ПВО – 209 (+1) ед.,
- самолетов – 278 (+0) ед.,
- вертолетов – 261 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),
- крылатые ракеты – 3474 (+75),
- корабли /катера – 16 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4360 (+9) ед.,
- специальная техника – 160 (+0).
За сутки 15 ноября наибольшие потери рашисты понесли на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
- Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ уничтожили 4 района сосредоточения военных и техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект.
- Украинские защитники 14 ноября за один час уничтожили два вражеских беспилотника. В тот же день Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.
- А 15 ноября подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект захватчиков.
- Украинские силы продолжают контролировать ситуацию на Юге. ВСУ 15 ноября ликвидировали 17 кафиров, уничтожили и повредили автобронетехнику, самоходные артустановки, а также 2 склада боеприпасов.
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