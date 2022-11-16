За сутки Россия в Украине потеряла 630 оккупантов, 75 крылатых ракет, 14 дронов и 10 танков

Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

За 266 дня российская армия потеряла на войне в Украине ориентировочно:

личного состава – около 82710 (+630) человек,

танков – 2871 (+10) ед.,

боевых бронированных машин – 5797 (+24) ед.,

артиллерийских систем – 1860 (+10) ед.,

РСЗО – 393 (+0) ед.,

средства ПВО – 209 (+1) ед.,

самолетов – 278 (+0) ед.,

вертолетов – 261 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14),

крылатые ракеты – 3474 (+75),

корабли /катера – 16 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 4360 (+9) ед.,

специальная техника – 160 (+0).

За сутки 15 ноября наибольшие потери рашисты понесли на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ уничтожили 4 района сосредоточения военных и техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект.

Украинские защитники 14 ноября за один час уничтожили два вражеских беспилотника. В тот же день Вооруженные Силы Украины уничтожили во временно оккупированной Горловке 2 российских пушки и 7 грузовиков, 15 захватчиков ранены, окончательные последствия уточняются.

А 15 ноября подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 важный военный объект захватчиков.

Украинские силы продолжают контролировать ситуацию на Юге. ВСУ 15 ноября ликвидировали 17 кафиров, уничтожили и повредили автобронетехнику, самоходные артустановки, а также 2 склада боеприпасов.

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