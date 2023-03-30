За сутки Россия убила мирного жителя Донетчины, 5 человек ранены
В течение суток 29 марта российская армия била по Донетчине: из-за действий армии РФ погиб житель Часова Яра, еще 5 человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
За сутки 29 марта Россия убила мирного жителя Часова Яра на Донетчине, также в городе одного человека ранило. Еще 4 человека ранены в Бахмуте.
С начала полномасштабного вторжения от вооруженной российской агрессии погибли по меньшей мере 1437 человек и 3307 получили ранения.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнули в администрации.
- Напомним, в среду, 29 марта, российские террористы нанесли авиаудар по детскому саду в Авдеевке: люди не пострадали.
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