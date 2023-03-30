За сутки Россия убила мирного жителя Донетчины, 5 человек ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки 29 марта Россия убила мирного жителя Часова Яра на Донетчине, также в городе одного человека ранило. Еще 4 человека ранены в Бахмуте.

С начала полномасштабного вторжения от вооруженной российской агрессии погибли по меньшей мере 1437 человек и 3307 получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнули в администрации.