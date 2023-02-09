За сутки Россия убила двух жителей Донбасса, семеро получили ранения
В течение суток 8 февраля от российской вооруженной агрессии погибли двое жителей Донецкой области, семь человек получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
За сутки 8 февраля Россия убила двух мирных жителей Бахмута, еще пять жителей города получили ранения от российских атак. Также армия РФ ранила человека в Новоэкономическом и жителя Семеновки.
Павел Кириленко напомнил, что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.
- Напомним, утром Генштаб ВСУ отчитывался о российских атаках 8 февраля: в течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 гражданских человека и еще три - находится в тяжелом состоянии. Кроме того, враг совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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