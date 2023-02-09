За сутки Россия убила двух жителей Донбасса, семеро получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки 8 февраля Россия убила двух мирных жителей Бахмута, еще пять жителей города получили ранения от российских атак. Также армия РФ ранила человека в Новоэкономическом и жителя Семеновки.

Павел Кириленко напомнил, что установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока невозможно.