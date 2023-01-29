За сутки Россия убила 4 жителей Донбасса

Об этом в телеграмме проинформировал глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

"За 28 января россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Константиновке и 1 в Бахмуте. Еще 17 человек в области получили ранения", - написал он.

Так, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 1334 жителей Донбасса, еще 2929 получили ранения. Однако эти данные не окончательны: точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе определить невозможно.

Напомним, утром Генштаб сообщал , что за сутки 28 января захватчики нанесли ракетный и 32 авиационных удара: под вражеским огнем, в частности, оказалась гражданская инфраструктура Донбасса и Херсонщины, есть раненые и погибшие.

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