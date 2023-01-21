За сутки Россия убила 3 мирных жителей Донбасса, еще 4 получили ранения
За сутки 20 января из-за российской вооруженной агрессии погибли трое гражданских жителей Донецкой области, это 4 - ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
За 20 января в Донецкой области от российской полномасштабной вооруженной агрессии погибли трое мирных жителей: двое жителей Бахмута и один - Желанного.
Также в Бахмуте четыре человека получили ранения.
Всего от 24 февраля 2022 года оккупанты убили 1316 жителей, еще 2870 - ранили. Однако данные не содержат статистику из Мариуполя и Волновахи – точное количество жертв там установить невозможно.
- Напомним, в течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов, 3 из этих ракет были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.
- Тогда же российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день Россия нанесла 27 ударов.
- В ночь на 21 января россияне направили тяжелую артиллерию на Днепропетровщину, село Вышетарасовка подверглось атакам ориентировочно десятью снарядами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное