За сутки Россия убила 3 мирных жителей Донбасса, еще 4 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За 20 января в Донецкой области от российской полномасштабной вооруженной агрессии погибли трое мирных жителей: двое жителей Бахмута и один - Желанного.

Также в Бахмуте четыре человека получили ранения.

Всего от 24 февраля 2022 года оккупанты убили 1316 жителей, еще 2870 - ранили. Однако данные не содержат статистику из Мариуполя и Волновахи – точное количество жертв там установить невозможно.

Напомним, в течение суток 20 января враг нанес 7 ракетных и 15 авиаударов, 3 из этих ракет были нацелены на Краматорск и Гуляйполе.

Тогда же российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день Россия нанесла 27 ударов.

В ночь на 21 января россияне направили тяжелую артиллерию на Днепропетровщину, село Вышетарасовка подверглось атакам ориентировочно десятью снарядами.

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